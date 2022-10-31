بايدن وماكرون يهنئان لولا دا سيلفا بالفوز برئاسة البرازيل

بدوره اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الانتخابات التي أجريت في البرازيل حرة ونزيهة.

كما أعرب جو بايدن عن أمله في التعاون مع الرئيس الجديد.

وأيضا هنأ كل من قادة، بوليفيا، كوبا، فنزويلا، المكسيك، كولومبيا، والأرجنتين، لولو دا سيلفا على فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل.