بايدن وماكرون يهنئان لولا دا سيلفا بالفوز برئاسة البرازيل

هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالفوز بالانتخابات الرئاسية في البرازيل فور إعلان النتائج.
وقال ماكرون إن انتخاب لولا دا سيلفا “يفتح صفحة جديدة في تاريخ البرازيل”.
بدوره اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الانتخابات التي أجريت في البرازيل حرة ونزيهة.
كما أعرب جو بايدن عن أمله في التعاون مع الرئيس الجديد.
وأيضا هنأ كل من قادة، بوليفيا، كوبا، فنزويلا، المكسيك، كولومبيا، والأرجنتين، لولو دا سيلفا على فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل.
فوز لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية في البرازيل على حساب منافسه بولسونارو
أمس, 23:04 GMT
انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.
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