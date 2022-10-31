مقتل ما لا يقل عن 132 شخصا عقب انهيار جسر معلق في الهند

تجاوز عدد قتلى انهيار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية غوجارات بغرب الهند 132 قتيلا، حسبما أفادت وسائل إعلام هندية.

وأغلق الجسر، الذي بني منذ أكثر من 140 عامًا في سد ماتشو في مدينة موربي، على مدار العامين الماضيين وأعيد فتحه يوم الأربعاء الماضي، بعد إعادة ترميمه.

وبحسب ما وسائل إعلام هندية، كان أكثر من 500 شخص، بينهم أطفال، على الجسر عندما انهار يوم الأحد.

91 قتيلا حصيلة انهيار جسر معلق غربي الهند