الولايات المتحدة تستعد لنشر 6 قاذفات نووية في أستراليا

أفادت وسائل إعلام أسترالية، صباح اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تستعد لنقل ست قاذفات من طراز “بي 52” إلى شمالي أستراليا.

وأشارت قناة “ABC” التلفزيونية الأسترالية إلى أن واشنطن تخطط لبناء منشآت في قاعدة “تيندال” الجوية جنوبي مدينة داروين.

ووضعت الولايات المتحدة خططًا تفصيلية لما تسميه “مركز عمليات السرب” لاستخدامه خلال موسم الجفاف في الإقليم الشمالي ومركز صيانة مجاور وموقف سيارات لستة طائرات من “طراز بي 52”.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان لها: “القدرة على نشر قاذفات جوية أمريكية في أستراليا تبعث برسالة قوية إلى الخصوم حول قدرتنا على إطلاق طائرات مميتة”.

وبحسب القناة الأسترالية فإن مركز الأمن الأمريكي الجديد يمكن أن يصبح أداة للهجوم على الصين في رسالة قوية لبكين في حال اتخذت إجراءات محتملة ضد تايوان.