بوتين يعرب عن تعازيه لقادة الهند بضحايا الحادث المأساوي لانهيار الجسر في ولاية غوجارات

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، عن تعازيه الحارة للرئيسة الهندية دراوبادي مورم ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، وذلك على خلفية انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات.

ونشرت البرقية على موقع الكرملين وجاء فيها، “سيدتي الرئيسة وعزيزي سيد رئيس الوزراء أرجو أن تتقبلوا أصدق التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية لانهيار الجسر في ولاية غوجارات وأرجو أن تنقلوا عبارات التعاطف والدعم لأسر الضحايا، فضلا عن التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة “.

وتجاوز عدد قتلى انهيار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية غوجارات بغرب الهند 132 قتيلا، حسبما أفادت وسائل إعلام هندية.

وأغلق الجسر، الذي بني منذ أكثر من 140 عامًا في سد ماتشو في مدينة موربي، على مدار العامين الماضيين وأعيد فتحه يوم الأربعاء الماضي، بعد إعادة ترميمه.