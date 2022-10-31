منسق الأمم المتحدة يقول لا يمكن أن تكون سفن الشحن أهدافا عسكرية

قال منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير محمود عبد الله، اليوم الاثنين، إن سفن الشحن المدنية لا يمكن أن تكون أهدافًا عسكرية أو رهائن.

وكتب المنسق على “تويتر”: “لا يمكن لسفن الشحن المدنية أن تكون هدفا عسكريا أو رهائن، يجب أن تصل المواد الغذائية”.

يذكر أن موسكو أخطرت منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، بالمخاوف الروسية بشأن سلامة حركة السفن التجارية في البحر الأسود، على ضوء الهجوم في مياه خليج سيفاستوبول.

وقال مكتب منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، في بيان: “أخطر الوفد الروسي منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير عبد الله، أمس الأحد، بالمخاوف بشأن سلامة حركة السفن التجارية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود. ولفت السيد عبد الله انتباه الوفدين التركي والأوكراني في مركز التنسيق المشترك إلى هذا الأمر”.

Civilian cargo ships can never be a military target or held hostage. The food must flow. #BlackSeaGrainInitiative pic.twitter.com/sqnIVMmyny — Amir M. Abdulla (@AmirMAbdulla) October 31, 2022

وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/ يوليو الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.

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