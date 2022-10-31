العراق يطلق عملية أمنية في 4 محاور بمحيط الموصل

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، إطلاق عملية أمنية من 4 محاور غرب وجنوب الموصل.

جاء هذا في بيان صادر اليوم الاثنين، عن هيئة الحشد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

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وقال البيان إن قوة من الجيش وقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي بدأت عملية تفتيش وتطهير واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور.

وذكر أن العملية الأمنية تهدف إلى ملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) في هذه المناطق.

كما تهدف إلى “سد أي ثغرة قد تستغلها العصابات الإرهابية لتنفيذ عملياتها ضد المدنيين أو القوات الأمنية”.