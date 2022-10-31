شوارع الجزائر تتزين بأعلام الدول العربية ولافتات "أهلا بالأشقاء العرب"… فيديو

حرصت الجزائر على نشر لافتات كبيرة بكل شوارعها دونت عليها عبارات ترحيب بالقادة العرب والوفود المشاركة في فعاليات القمة العربية.

وقال مراسل “سبوتنيك” إن اللافتات حملت عبارات مرحبا “بالأشقاء العرب في الجزائر”، فيما تتزامن القمة العربية مع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وهو عيد الثورة الجزائرية.

واستأنف وزراء الخارجية العرب اجتماعهم، أمس الأحد، لاستكمال المشاورات حول مشروعات القرارات ‏المرتقب رفعها للقادة العرب‎.‎

وجرت لقاءات ثنائية بين بعض الدول على مستوى وزراء الخارجية لحلحلة الخلافات المرتبطة ببعض الملفات وصياغة القرارات، وأبرزها فيما يرتبط بإدانة التدخل التركي في الملفات العربية.