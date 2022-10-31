ملك الأردن يؤكد بذل بلاده جهودا كبيرة لتوفير الدعم لـ"الأونروا" رغم الصعوبات المالية للوكالة

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن بلاده يبذل جهودا كبيرة لتوفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، رغم الصعوبات المالية التي تمر بها.

وأوضح خلال لقائه عددا من أبناء وبنات مخيم الشهيد عزمي المفتي بمحافظة إربد للاستماع إلى مطالبهم، اليوم الاثنين، أن “الأردن استمر بتوفير كل الخدمات الممكنة لأهلنا في المخيمات، ويعمل مع المجتمع الدولي لزيادة المساعدات للوكالة”، وفقا لصحيفة “الغد” الأردنية.

وأشار ملك الأردن إلى توجيهاته الدائمة لتوفير كل الدعم للمخيمات في الأردن، من خلال إطلاق المبادرات الملكية وبالتعاون مع الحكومة، لافتا إلى أنه ستتم متابعة مطالب وأولويات المخيم مع الجهات المعنية و”الأونروا”.

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من ناحية أخرى، أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أنه لا تراجع عن موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا التنسيق الأردني الفلسطيني الدائم للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

كما شدد على موقف الأردن في حمايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والدفاع عنها بموجب الوصاية الهاشمية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تواجه حاليا عجزا في التمويل يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لعام 2022.