أرمينيا مهتمة بإلغاء حظر الاتصالات الإقليمية وباكو تطرح 5 مبادئ لتطبيع العلاقات مع يريفان

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في اجتماع في سوتشي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن يريفان مهتمة بإلغاء حظر اتصالات النقل الإقليمية ومستعدة لاتخاذ القرارات المناسبة في أي وقت.

سوتشي – سبوتنيك. وقال باشينيان: “بخصوص رفع الحظر عن الاتصالات الإقليمية، فإن أرمينيا مهتمة جدا بهذه المسألة، ونحن مستعدون لاتخاذ قرارات ملموسة في أي وقت بناء على الفقرة التاسعة من البيان الثلاثي في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 و11 يناير/ كانون الثاني 2021”.

ووفقا له، في هذا السياق، يعتمد الجانب الأرميني أيضًا على الفقرة الثالثة من مرسوم بوتين الصادر في 9 نوفمبر 2020، حول “إجراءات الحفاظ على السلام في قره باغ” وخطابه المتلفز “الذي يعكس تلك الاتفاقات، التي تم التوصل إليها”.

وأضاف باشينيان: “جوهر المسألة هو كما يلي: يجب أن تكون الاتصالات، التي تمر عبر أراضي جمهورية أرمينيا تحت السيطرة الكاملة لجمهورية أرمينيا وتعمل وفقًا لتشريعات أرمينيا. ويجب على دائرة الحدود التابعة لمكتب الأمن الفيدرالي الروسي أن تراقب تنفيذ الاتفاقات المذكورة أعلاه”.

من جتنبه قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، اليوم الاثنين، إن باكو طرحت خمسة مبادئ أساسية لتطبيع العلاقات مع يريفان ويعتقد أنه يمكن التطبيع على هذا الأساس.

وأضاف علييف: “بناء على مبادرتكم، عقدت مثل هذه الاجتماعات وأعطت زخما لعملية التطبيع، وطرحت أذربيجان مؤخرا خمسة مبادئ أساسية ينبغي على أساسها تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا. وبصورة أدق المبادئ الأساسية من القانون الدولي”.

وتابع علييف: “أعتقد أن التطبيع يمكن أن يتحقق على هذا الأساس. صراع قره باغ هو بالفعل تاريخ. لقد تم حله قبل عامين. لذلك، لا يوجد شيء عمليا للمناقشة في هذا السياق، وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا يتطلب بالطبع خطوات جادة”.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف من القمة الثلاثية اليوم في سوتشي هو تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بتسوية قره باغ التي تم التوصل إليها في عامي 2020 و2021.

وتستضيف مدينة سوتشي الروسية، اليوم الاثنين، اجتماعا ثلاثيا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وبحسب بيان للكرملين فمن المقرر خلال المحادثات النظر في تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا وخطوات تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة القوقاز.

بوتين يؤكد على وجوب إنهاء صراع قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان