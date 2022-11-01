أبو الغيط يقول إن الوضع الدولي خطر لأن الصراع أصبح بين قوتين نوويتين… فيديو

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من أن “الوضع الدولي في خطر، لأن الصراع الآن بين قوتين نوييتن”، مشيرا إلى أن “العلاقات السياسية تقترب من السخونة”.

وأضاف أبو الغيط، خلال حواره مع قناة “القاهرة” الإخبارية، أن “هناك دولة نووية وهي روسيا الاتحادية في مواجهة مع أحد الدول شرق أوروبا وهي أوكرانيا، وهذه الدولة إما استفزت لهذا العمل العسكري، أو أنه في إطار مواجهة بين روسيا والعالم الغربي وهي قوى نووية”.

وأوضح أن “حلف الأطلسى هو حلف ذو قدرة نووية قرر أن يدعم أوكرانيا، والحسابات الخاطئة تقود لمصائب والإنسانية والقادة يخطئون”، مشيرا إلى أن “الدول الأوروبية تأثرت حيث نجد مظاهرات في فرنسا وأوضاع اقتصادية سيئة في دول أوروبا”.

وأكد أن “هناك اهتماما كبيرا بالمنطقة العربية”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد عمل حوار استراتيجي مع الجامعة العربية، وروسيا تقول إنها تريد تنشيط المنتدى الروسي العربي، بالإضافة إلى أن وزير خارجية الهند يحضر الجامعة العربية لأول مرة منذ سنوات.

وختم أبو الغيط، بالقول إن “الأزمة الروسية الأوكرانية لها انعكاس على المنطقة”، مشيرا إلى “توتر أمريكي غير مسبوق مع دول الخليج وأوبك +، بجانب عودة تدريجية للطاقة النووية في الدول العربية خاصة مصر”.