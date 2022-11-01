خسائر الأرواح الناجمة عن العنف المسلح تصعق مواطني مدينة بوسطن الأمريكية

أصبح العديد من الأمريكيين السود في بوسطن، حاضرة ولاية ماساتشوستس الأمريكية وأكثر مدنها اكتظاظا بالسكان، في حيرة من أمرهم بقدر ما يشعرون بالصدمة من الخسائر في الأرواح بسبب العنف المسلح.
وبحسب وكالة “شينخوا”، من بين أكثر من 1700 عملية إطلاق نار مميتة وغير مميتة سُجلت في أنحاء المدينة منذ عام 2015، كان أكثر من 1300 من الضحايا من السود أو من أصل إفريقي، وفقًا لبيانات إدارة شرطة بوسطن.
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28 أكتوبر, 07:23 GMT
حتى 23 أكتوبر، شهدت بوسطن هذا العام أعمال عنف مميتة بالأسلحة النارية أكثر مما شهدته خلال الفترة نفسها من عام 2021، حيث وقع 26 حادث إطلاق نار مميتا، مقابل وقوع 22 في العام الماضي، وفقا لبيانات شرطة بوسطن.
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