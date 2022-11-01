خسائر الأرواح الناجمة عن العنف المسلح تصعق مواطني مدينة بوسطن الأمريكية

وبحسب وكالة “شينخوا”، من بين أكثر من 1700 عملية إطلاق نار مميتة وغير مميتة سُجلت في أنحاء المدينة منذ عام 2015، كان أكثر من 1300 من الضحايا من السود أو من أصل إفريقي، وفقًا لبيانات إدارة شرطة بوسطن.