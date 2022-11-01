الملك سلمان وولي عهده يهنئان لولا دا سيلفا بعد فوزه برئاسة البرازيل

أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير، محمد بن سلمان، يوم الاثنين، برقيتي تهنئة، للرئيس البرازيل المنتخب، لولا دا سيلفا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال الملك سلمان، “بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.

بدوره قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، “بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي” .

الكرملين: بوتين يهنئ لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل