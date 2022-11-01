غوتيريش يعرب عن حزنه إزاء الانهيار المأساوي لجسر في الهند

شعر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحزن عميق إزاء الأنباء المأساوية عن انهيار جسر موربي في ولاية غوجارات الهندية، والذي أسفر عن مقتل 130 شخصا.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان يوم الاثنين، إن غوتيريش أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا ولشعب وحكومة الهند وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
مقتل ما لا يقل عن 132 شخصا عقب انهيار جسر معلق في الهند
أمس, 03:36 GMT
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن جسر المشاة الذي يعود الى الحقبة البريطانية انهار مساء يوم الأحد، مما أدى إلى غرق مئات الأشخاص في نهر ماتشو في بلدة موربى، على بعد حوالى 241 كم غرب غانديناغار، عاصمة ولاية غوجارات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك