غوتيريش يعرب عن حزنه إزاء الانهيار المأساوي لجسر في الهند

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان يوم الاثنين، إن غوتيريش أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا ولشعب وحكومة الهند وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن جسر المشاة الذي يعود الى الحقبة البريطانية انهار مساء يوم الأحد، مما أدى إلى غرق مئات الأشخاص في نهر ماتشو في بلدة موربى، على بعد حوالى 241 كم غرب غانديناغار، عاصمة ولاية غوجارات.