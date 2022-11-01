وزير الاقتصاد يقول إن اليابان متمسكة بمشاركتها في مشروع "سخالين-1" النفطي الروسي

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، إن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة في مشروع “ساخالين-1” الروسي، وقدمت طلبا ذا صلة إلى شركة سوديكو التي تملك حصة 30 بالمئة من المشروع.

وأضاف، “الآن 95 في المئة من واردات النفط اليابانية تأتي من الشرق الأوسط، وبالتالي فإن مشروع سخالين-1 هو مشروع مهم لضمان أمن الطاقة في اليابان وتنويع الواردات”.

وتابع، “عند دراسة تفاصيل مرسوم الرئيس الروسي والإجراءات الواجبة، من المقرر أن نحتفظ بمصالح في مشروع سخالين-1”.

وأشار إلى أنه “التقى بقيادة شركة سوديكو وسلم طلبا للنظر بشكل إيجابي في هذه المسألة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسومًا، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يوجه الحكومة الروسية بتأسيس كيان جديد لتشغيل مشروع سخالين-1، تنتقل إليه حقوق ومسؤوليات شركة “إكسون نفتغاز ليميتد” التابعة لشركة “إكسون موبل” الأمريكية، والتي كانت تمتلك وتشغل جزءًا من المشروع، ومن المقرر أن يكون الكيان الروسي الجديد تحت مظلة شركة “سخالينمورنفتغاز-شيلف”، على الأقل إلى حين توزيع جميع حصص المشروع وبعد ذلك يمكن توسيع صلاحيات الكيان الجديد.

بوتين: الأولوية للمستهلكين الروس في مشروع “سخالين 2”

وتمتلك شركة “سوديكو” اليابانية حصة 30% من مشروع سخالين-1، وهي عبارة عن اتحاد مكون من الحكومة اليابانية وشركات “إيتوتشو” و”جابكس” و”ماريوبيني”.