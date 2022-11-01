إيلون ماسك يعلن توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"

قال الملياردير إيلون ماسك، يوم الاثنين، إنه سيكون الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، منصة التواصل الاجتماعي التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة مقابل 44 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقال ماسك، الذي يدير أيضا شركتي تسلا وسبيس إكس، الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال ومسؤولين كبار آخرين في الشركة الأسبوع الماضي. وقام ماسك في وقت سابق بتغيير وصفه في سيرته الذاتية على تويتر إلى “رئيس تويتر” في إشارة إلى هذه الخطوة. “المملكة القابضة” والوليد بن طلال يصبحان ثاني أكبر مساهم في “تويتر” بعد إيلون ماسك يوم الخميس الماضي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك (51 عاما)، الانتهاء من صفقة استحواذه على شركة “تويتر” مقابل 44 مليار دولار.

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