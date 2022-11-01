زيلينسكي يقول إنه وقع إعلانا مشتركا مع رئيس وزراء التشيك بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو

وفي وقت سابق، وصل فيالا وعدد من أعضاء الحكومة التشيكية إلى كييف لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

وقال زيلينسكي، “تم التوقيع على العديد من الوثائق الهامة اليوم. وأود أن أشير بشكل خاص إلى إعلاننا المشترك بشأن عضوية الناتو”.

وأضاف، “هذه هي الوثيقة الأولى من نوعها التي نعتمدها من أجل التعجيل بتكاملنا الأوروبي–الأطلسي”. مشددا على أنه بهذا الإعلان يؤكد تعزيز التعاون من أجل ضمان معايير الناتو في أوكرانيا.