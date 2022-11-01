مقتل جنديين و4 إرهابيين في عملية أمنية بباكستان

قال الجيش الباكستاني، في بيان، إن جنديين باكستانيين وأربعة إرهابيين قتلوا خلال عملية عسكرية نُفذت بناء على معلومة استخبارية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.
وذكر الجيش يوم الاثنين أن العملية أجريت في منطقة كامان باس بالإقليم بغرض تطهير مخبأ للإرهابيين.
وأشار البيان إلى أن الإرهابيين أطلقوا النار على قوات الأمن أثناء إنشاء مواقع الإغلاق، مما أسفر عن مقتل الجنديين، مضيفا أنه خلال تبادل إطلاق النار الكثيف الذي تبع ذلك قُتل أربعة إرهابيين أيضا.
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أمس, 07:27 GMT
وتم مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بما في ذلك عبوات ناسفة من الإرهابيين، وفقا لوكالة شينخوا.
وقال الجيش إن القوات الأمنية واصلت عملية التطهير للقبض على إرهابيين آخرين في المنطقة.
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