مقتل جنديين و4 إرهابيين في عملية أمنية بباكستان

قال الجيش الباكستاني، في بيان، إن جنديين باكستانيين وأربعة إرهابيين قتلوا خلال عملية عسكرية نُفذت بناء على معلومة استخبارية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

وذكر الجيش يوم الاثنين أن العملية أجريت في منطقة كامان باس بالإقليم بغرض تطهير مخبأ للإرهابيين.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين أطلقوا النار على قوات الأمن أثناء إنشاء مواقع الإغلاق، مما أسفر عن مقتل الجنديين، مضيفا أنه خلال تبادل إطلاق النار الكثيف الذي تبع ذلك قُتل أربعة إرهابيين أيضا.

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وتم مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بما في ذلك عبوات ناسفة من الإرهابيين، وفقا لوكالة شينخوا.