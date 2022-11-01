"أرامكو" السعودية تعلن عن أرباح قياسية خلال الفترة الأخيرة

أعلنت شركة النفط والغاز السعودية الحكومية “أرامكو”، صباح اليوم الثلاثاء عن أرباحها الجزئية خلال عام 2022.
وقالت الشركة في بيان لها إن “شركة النفط والغاز السعودية الحكومية أرامكو حصلت في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري على ربح صافي بلغ نحو 130.342 مليار دولار”.
وأضاف البيان: “زادت أرباح الشركة بنحو 1.7 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن التدفق النقدي الحر لأرامكو السعودية زاد 1.6 مرة في تسعة أشهر إلى 110.207 مليار دولار”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك