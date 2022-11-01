أوكرانيا تعود إلى نقل الحبوب عبر رومانيا

أعلن المدير العام لشركة “الدانوب الأوكرانية للشحن”، دميتري موسكالينكو، عن بدء عمل مشروع طريق الدانوب للحبوب، وذلك عبر دولة رومانيا.
وقال موسكالينكو بهذا الصدد “بدأ طريق الدانوب للحبوب في العمل بالفعل وهو ممر تسليم آمن ومضمون للمنتجات الزراعية من الميناء النهري مباشرة إلى السفن البحرية، حيث يتم تنفيذ سلسلة الخدمات اللوجستية بأكملها والتحكم فيها من قبل شركة الدانوب الأوكرانية للشحن”.
واستثمرت الشركة في إنشاء إعادة شحن الحبوب الخاصة بها، واتفقت مع مجموعة شركات TTS الرومانية على إنشاء مخطط إعادة شحن الحبوب الأكثر كفاءة والأسرع في ميناء كونستانتا.
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