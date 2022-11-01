أوكرانيا تعود إلى نقل الحبوب عبر رومانيا

وقال موسكالينكو بهذا الصدد “بدأ طريق الدانوب للحبوب في العمل بالفعل وهو ممر تسليم آمن ومضمون للمنتجات الزراعية من الميناء النهري مباشرة إلى السفن البحرية، حيث يتم تنفيذ سلسلة الخدمات اللوجستية بأكملها والتحكم فيها من قبل شركة الدانوب الأوكرانية للشحن”.