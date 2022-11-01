القضاء الإيراني يطالب بالإسراع في محاكمة المتورطين في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه

دعا القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، إلى “الإسراع في التحقيق ومحاكمة ومعاقبة الجناة والعناصر المتورطة في اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما”.

وأعرب رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجئي، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، عن “ارتياحه لعقد ثلاث جولات من مفاوضات لجنة التحقيق المشتركة بين السلطات القضائية في البلدين”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية-إرنا.

القضاء الإيراني: لائحة الاتهام في ملف اغتيال قاسم سليماني ستصدر قريبا

وقال إيجئي، إن “اغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وثمانية من رفاقهما على يد الأمريكين وعملائهم في العراق يتعارض مع الأمن والسلم الدوليين”، مضيفا أن “هذا الحادث الإرهابي أدى إلى انتهاك سيادة البلدين ومبادئ القانون الدولي وانتهاك الالتزامات الدولية في مجال حماية الشخصيات الرسمية المدعومة دوليا”.

وتابع: “نفذ هذا العمل الإرهابي بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبمشاركة بعض المسؤولين من دول أخرى لكن مناصبهم لا تمنعهم تحمل مسؤولية هذه الجريمة وضرورة معاقبتهم وإن الإجراءات التي قام بها النظام القضائي العراقي تؤشر علی عزم البلد على اعتقال ومحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين”.

يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز “هيل فاير”، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد “الحشد الشعبي” في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.