تركيا تكثف العمل بشأن اقتراح موسكو بإنشاء مركز لتوزيع الغاز

ذكرت وكالة “الأناضول” اليوم الثلاثاء، أن تركيا كثفت العمل على اقتراح موسكو بإنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي في تركيا، وسيتم تحديد “خارطة الطريق” بحلول نهاية العام.

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، في وقت سابق، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن إنشاء مركز للغاز في البلاد، حيث بدأ الجانب التركي بالقيام بدوره بهذا الصدد.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق، أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهوا وفدي البلدين بسرعة البدء في العمل على إنشاء مركز لتوزيع الغاز الذي اقترح فكرته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاتصالات بين روسيا وتركيا تحقق نتائج جيدة، حيث يتم تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي في أغسطس الماضي.

أردوغان يصدر تعليماته لبدء العمل بسرعة على مقترح بوتين بشأن إنشاء مركز لتوزيع الغاز