"الجوكر" يخترق برنامج القيادة والسيطرة الأوكراني "دلتا" ويرسل المعلومات "إلى المكان الصحيح"

أعلن الهاكر الأوكراني الذي انتقل إلى جمهورية دونيتسك الشعبية، ويعمل تحت اسم مستعار “الجوكر”، اختراق برنامج القيادة والسيطرة الأوكراني “دلتا” الذي يستخدمه نظام كييف، مشيرا إلى الكشف عن جميع الخطط ونقلها إلى “المكان الصحيح”.

وقال الهاكر الأوكراني (الجوكر) لوكالة “سبوتينك”، إنه تم الكشف عن جميع خطط القيادة العسكرية الأوكرانية ونقلها إلى المكان الصحيح.

وأضاف: “كل شيء على الإطلاق. جميع البيانات التي لدى القيادة الأوكرانية وعن قواتها وقوات روسيا الاتحادية. لقد تم بالفعل نقل تفريغ كبير (للبيانات المحملة) إلى المكان الصحيح، وأظهرت جزءا صغيرا فقط”.

ويعتبر برنامج “دلتا”، بحسب الهاكر الأوكراني، عبارة عن برنامج مراقبة وتنظيم تابع للقوات الأوكرانية، تم صنعه في الولايات المتحدة وأوكرانيا وفقًا لمعايير “الناتو”

وقال “تم إعداد هذا البرنامج بواسطة (خبراء) أوكرانيين وأمريكيين متخصصين في القياس والمعايير ومتطلبات الأمان مع برنامج “الناتو”. وبالإضافة إلى وجود خريطة تفاعلية، يتم استخدام مصدرين مفتوحين وهما: Element وNextCloud. تم أيضًا استخدام مصادقة (Google)المعتادة. إن جميع المسارات تؤدي إلى الشبكة الفرعية العسكرية (Damba.org .ua)”.

تمكن “جوكر” من اختراق برنامج “دلتا” الأمريكي للقيادة والتحكم للقوات الأوكرانية، حيث كان قد أعلن ذلك في وقت سابق على قناته في تلغرام.