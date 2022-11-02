موسكو تشدد على ضرورة تقديم كييف ضمانات بعدم استخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأغراض عسكرية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع السفير التركي لدى موسكو محمد سامسار، إنه يتعين على أوكرانيا تقديم ضمانات بأن الممر الإنساني في البحر الأسود لن يستخدم لأغراض عسكرية.

وذكر موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت أنه “خلال الاجتماع، تم تحليل المجالات الرئيسية للتعاون الروسي التركي على المنصات الدولية، وعلى رأسها مبادرة البحر الأسود لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية في سياق الهجوم الإرهابي الأخير الذي شنته كييف على سيفاستوبول”.

وبينت الخارجية الروسية أن “الجانب الروسي شدد على ضرورة أن تقدم أوكرانيا ضمانات بأن الممر الإنساني في البحر الأسود لن يستخدم لأغراض عسكرية”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بوتين وأردغان يناقشان هاتفيا مسألة “اتفاقية الحبوب”

وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو/ تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.