مصر في المرتبة الثالثة عالميا… 13 جيشا تمتلك أضخم أساطيل كاسحات الألغام البحرية

وأورد موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي تقريرا يرصد الجيوش التي تمتلك أكبر عدد من كاسحات الألغام البحرية، وفقا لإحصائيات عام 2022، التي تتصدرها روسيا بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة عالميا:

ولأن الألغام البحرية تمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه السفن الحربية فإن غالبية دول العالم تعمل على امتلاك قوة فعالة من كاسحات الألغام البحرية، التي يمكن الاعتماد عليها في تطهير حقول الألغام في البحار وفتح الممرات المائية الحيوية.