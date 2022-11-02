مصر في المرتبة الثالثة عالميا… 13 جيشا تمتلك أضخم أساطيل كاسحات الألغام البحرية

روسيا: تحتل المرتبة الأولى عالميا بـ 49 كاسحة ألغام بحرية.
الصين: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 36 كاسحة ألغام بحرية.
مصر: تحتل المرتبة الثالثة عالميا بـ 23 كاسحة ألغام بحرية.
اليابان: تحتل المرتبة الرابعة عالميا بـ 22 كاسحة ألغام بحرية.
بولندا: تحتل المرتبة الخامسة عالميا بـ 21 كاسحة ألغام بحرية.
فنلندا: تحتل المرتبة السادسة عالميا بـ 18 كاسحة ألغام بحرية.
فرنسا: تحتل المرتبة السابعة عالميا بـ 17 كاسحة ألغام بحرية.
تايوان: تحتل المرتبة الثامنة عالميا بـ 14 كاسحة ألغام بحرية.
كوريا الجنوبية: تحتل المرتبة التاسعة عالميا بـ 13 كاسحة ألغام بحرية.
بلغاريا: تحتل المرتبة العاشرة عالميا بـ 12 كاسحة ألغام بحرية.
ألمانيا: تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا بـ 12 كاسحة ألغام بحرية.
إندونيسيا: تحتل المرتبة الثانية عشرة عالميا بـ 11 كاسحة ألغام بحرية.
تركيا: تحتل المرتبة الثالثة عشرة عالميا بـ 11 كاسحة ألغام بحرية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك