لافروف وتشاووش أوغلو يؤكدان ضرورة الحصول على ضمانات بشأن ممرات "اتفاقية الحبوب"

“وأبلغ (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين بأسباب قرار روسيا تعليق هذه الصفقة. تم التأكيد على أن نظام كييف، بدعم من القائمين عليه الغربيين، استخدم الممر الإنساني البحري الذي تم إنشاؤه لنقل الحبوب الأوكرانية من أجل تنفيذ ضربات على البنية التحتية وسفن أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول، التي كلفت بضمان التشغيل الآمن للطريق المذكور. من الضروري إجراء تحقيق مفصل في ملابسات هذا الحادث وأيضًا بعد تلقي ضمانات حقيقية من كييف بالامتثال الصارم لاتفاقيات اسطنبول، ولا سيما بشأن عدم استخدام الممر الإنساني لأغراض عسكرية. وبعد ذلك فقط يمكن النظر في مسألة استئناف العمل في إطار “مبادرة البحر الأسود” هذه”.

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