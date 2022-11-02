أمين عام الأمم المتحدة يؤكد دعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني

الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس ندعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.

وتابع، خلال كلمته أمام القمة العربية رقم 31، اليوم الثلاثاء في الجزائر: “كما ندعو لإعادة اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لتجنب أزمة غذاء في عدد من دول العالم وما نعيشه الآن”.

الجزائر.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية مساء اليوم

وقال غوتيريش: “أشير أيضا إلى أن قمة المناخ ستمثل فرصة للتوافق على خفض الابنعاثات الحرارية والتزام الدول بما تعهدت به الدول”.

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، التي تنعقد في الجزائر على مدى يومين.

وزراء خارجية مصر والعراق والأردن يجتمعون للتنسيق على هامش التحضير للقمة العربية

وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي سلم الرئاسة للجزائر، حسبما ذكر مراسل “سبوتنيك”.