رئيس الوزراء الفلسطيني ينتقد صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات الكنيست

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، صعود الأحزاب اليمينية “المتطرفة” في انتخابات الكنيست، معتبرا ذلك نتيجة طبيعية لتنامي مظاهر العنصرية في إسرائيل.

وقال في بيان، صادر عن رئاسة الوزراء الفلسطينية، الأربعاء إن “صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات الكنيست نتيجة طبيعية لتنامي مظاهر العنصرية في المجتمع الإسرائيلي”.

وكانت نتائج العينات الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، أشارت إلى فوز أحزاب أقصى اليمين بقيادة زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الأسبق.

نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي بلغت 71.3 % وهي الأعلى منذ 2015

وكشفت النتائج الأولية فوز كتلة نتنياهو بـ 62 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، حيث فاز حزب الليكود بـ 31 مقعدًا، وفاز حزب يهدوت هتوراة بسبعة مقاعد، وفاز حزب شاس بعشرة مقاعد، وفاز حزب الصهيونية الدينية بـ 14 مقعدًا.

وحصلت أحزاب حكومة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد مجتمعة على 52 مقعدًا، بينما حصلت الأحزاب العربية، حزب “الجبهة” والحركة العربية للتغيير” وكذلك القائمة العربية الموحدة، حصلت مجتمعة على تسعة مقاعد.

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت فرض الإغلاق التام على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال يوم انتخابات الكنيست المقررة.