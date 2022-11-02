إصدار تنبيه للغارة الجوية في مناطق كييف وشيركاسي وكيروفوهراد الأوكرانية

أصدرت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، تحذيرا من الغارات الجوية في مناطق كييف وشيركاسي وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

موسكو – سبوتنيك . وفي وقت سابق، صدر تحذير من الغارات الجوية في مناطق خاركيف وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وسومي في أوكرانيا.

وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم الأوكراني على الجسر يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الروسية.