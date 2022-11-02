كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى

قالت كوريا الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، إن جارتها الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى.

سيئول – سبوتنيك . وبحسب تقارير إعلامية، حلق أحد الصواريخ في اتجاه جزيرة أولونغ في كوريا الجنوبية، وسقط في البحر.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن أحد الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية طار نحو جزيرة أولونغدو الكورية الجنوبية وسقط في البحر.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان

في وقت سابق، ذكرت يونهاب، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان .

وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، حذرت كوريا الشمالية، من أنها قد “ تتخذ إجراءات أكثر قوة ، إذا واصلت الولايات المتحدة استفزازاتها العسكرية”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إن بلاده “تدعو الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى وقف التدريبات العسكرية الواسعة النطاق في المنطقة”، ووصفها بأنها استفزاز قد يستدعي إجراءات متابعة أقوى من بيونغ يانغ.

من جانبه، دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الجنرال كيم سيونغ كيوم، الاثنين، إلى “الاستعداد التام لمواجهة التهديدات المحتملة من الجارة الشمالية”.

وجاءت دعوة كيوم أثناء تفقده مركز قيادة رئيسي للعمليات الجوية، وسط تدريبات جوية رئيسية تجريها كوريا الجنوبية وأمريكا، وفقا لوكالة “يونهاب” الكورية.

وأدلى الجنرال كيم سيونغ كيوم بهذه التصريحات أثناء زيارته لمركز العمليات الجوية والفضائية في كوريا الجنوبية، التابع لقيادة العمليات الجوية ووحدات الدفاع الجوي الأخرى، مشيرا إلى الاستفزازات الأخيرة من بيونغ يانغ، بما في ذلك الإطلاق المستمر للصواريخ الباليستية.

وذكر مكتب كيم أنه أوعز للمسؤولين في القيادة في قاعدة أوسان الجوية في بيونغتايك، على بعد 70 كيلومترا جنوب سيئول، أن “يحافظوا على وضع الاستعداد التام ضد التهديدات المختلفة”.

وقال: “في حالة حدوث استفزاز للعدو، حافظوا على وضعية عملياتية تسمح برد صارم فيما يتعلق بالدفاع عن النفس لمعاقبة العدو بشكل شامل”.