طبيبة تشرح كيف تساعد أثناء الإصابة بنوبة قلبية قبل وصول الإسعاف

أخبرت آنا دافيدوفا، طبيبة أمراض القلب وطبيبة التشخيص الوظيفي، وكالة “برايم” أن معرفة كيفية التصرف بشكل صحيح إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يعاني من نوبة قلبية يمكن أن ينقذ حياته.

من بين أكثر أعراض النوبة القلبية وضوحًا، ما يلي:

– ألم في الجانب الأيسر من الصدر، تحت نصل الكتف الأيسر.

– ألم حارق أو ضاغط.

– ألم في الذراع اليسرى أو الجانب الأيسر من الرقبة.

– ضيق في التنفس.

– التعرق الغزير أو الضعف أو حتى الغثيان والقيء.

يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى الموت بسرعة. إذا لاحظت حدوث هذه الأعراض، فاتصل أولاً بالإسعاف، ثم ضع الشخص بحيث يكون رأسه أعلى من الجسم. افتح النوافذ على مصراعيها وافحص ضغط الدم.