اليابان تعرب عن احتجاجها لكوريا الشمالية على عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة

قال وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا للصحفيين إن اليابان أعربت عن احتجاجها لكوريا الشمالية على إطلاق الصواريخ يوم الأربعاء.

طوكيو – سبوتنيك . “تجري كوريا الشمالية هذا العام عمليات إطلاق صواريخ بكثافة غير مسبوقة، مما زاد من التوترات من خلال اتخاذ خطوات استفزازية.”

الرئيس الكوري الجنوبي يعتبر سقوط صاروخ كوري شمالي قرب الحدود المائية لبلاده بمثابة “انتهاكا فعليا”

وأضاف: “تشكل هذه الأعمال تهديدا للسلام والأمن في بلدنا ومنطقتنا والمجتمع العالمي وهي غير مقبولة على الإطلاق. إنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال هامادا إن بلدنا “أعرب عن احتجاج وإدانة قويين لكوريا الشمالية من خلال السفارة في بكين”.

ووفقا لوزارة الدفاع اليابانية، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين على الأقل سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان يوم الأربعاء.

وقال جيش كوريا الجنوبية إنه كانت هناك ثلاث عمليات إطلاق، لكنه قال بعد ذلك أنه كانت هناك ما لا يقل عن 10 عمليات إطلاق نحو بحر اليابان والبحر الأصفر .