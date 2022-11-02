روسيا تصبح أكبر مورد للنفط إلى الهند

قال محللون في شركة Vortexa التحليلية للصناعة إن روسيا أصبحت أكبر مورد للنفط إلى الهند في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزة القادة التقليديين في هذا المؤشر – المملكة العربية السعودية والعراق.

ونقلت صحيفة” إيكونوميك تايمز “عن بيانات الشركة: “في أكتوبر، سلمت روسيا 946 ألف برميل نفط يوميًا إلى الهند، وهو أعلى رقم في شهر، أو 22% من إجمالي واردات النفط الخام إلى الهند. وفي الوقت نفسه، استحوذ العراق على 20.5% من شحنات أكتوبر، والسعودية – 16%”.

وبحسب المحللين، ارتفع الحجم الإجمالي لواردات الهند من النفط الخام في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) بنسبة 5%، والواردات من روسيا – بنسبة 8%. في الوقت نفسه، على الرغم من أن الصين هي أكبر مشترٍ للنفط الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق البحر، حيث تستورد أكثر من مليون برميل يوميًا، إلا أن الهند تستورد لأول مرة نفطًا من روسيا عن طريق البحر أكثر من الاتحاد الأوروبي – كانت الأحجام أعلى بنسبة 34% من في الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، يعترف محللو الشركة بإمكانية خفض واردات النفط من روسيا إلى الهند في ديسمبر/كانون الأول بسبب قيود التسليم التي قد تنشأ فيما يتعلق بسقف السعر الذي اقترحه الغرب للمواد الخام الروسية.