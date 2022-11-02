قمر صناعي عسكري روسي أطلق من "بليسيتسك" يدخل المدار بنجاح

وقالت: “في الوقت المقدر، تم إطلاق المركبة الفضائية إلى المدار المستهدف بواسطة المرحلة العليا من فريغات وتم قبوله للسيطرة على المرافق الأرضية للقوات الفضائية. وتم إنشاء اتصال ثابت للقياس عن بعد وصيانته مع المركبة الفضائية. أنظمة المركبة الفضائية تعمل في الوضع العادي”.