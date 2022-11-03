أردوغان يكشف موقع مركز توزيع الغاز الروسي المزمع تشييده في البلاد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقع مركز الغاز في تركيا، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون على الأرجح في إقليم تراقيا شمال غربي البلاد.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة “خبر” التلفزيونية اليوم الأربعاء: “وفقًا للتقديرات الأولية، فإن منطقة تراقيا هي على الأرجح المكان الأكثر ملاءمة، والآن تعمل وزارة الطاقة لدينا مع الشركاء الروس”.

وذكرت وكالة “الأناضول” يوم أمس الثلاثاء، أن تركيا كثفت العمل على اقتراح موسكو بإنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي في تركيا، وسيتم تحديد “خارطة الطريق” بحلول نهاية العام.

بوتين يقول إن أردوغان شريك موثوق به لكنه ليس سهلا

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، في وقت سابق، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن إنشاء مركز للغاز في البلاد، حيث بدأ الجانب التركي بالقيام بدوره بهذا الصدد.