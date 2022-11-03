اليابان تحث سكانها على الاحتماء بعد صواريخ جديدة لكوريا الشمالية

حثت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، سكان مقاطعات مياجي وياماجاتا ونيجاتا على الاحتماء في الأماكن المغلقة بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية.

وأطلقت كوريا الشمالية ليل الأربعاء/الخميس، صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، سقط بالفعل في المحيط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية.

وبعدها بوقت قليل، أعلن حرس السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا ثانيا، وأضاف أنها ربما أطلقت صاروخا ثالثا.

وقالت الحكومة في وقت لاحق، إن الصاروخ الثاني حلّق بالفعل فوق الأراضي اليابانية متجهاً نحو المحيط الهادي.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان

كان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أمس الأربعاء، أن “كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي”.