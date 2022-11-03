الاجتماع السنوي لرؤساء مجالس أمن رابطة الدول المستقلة يجري في موسكو

أعلن مكتب مجلس الأمن الروسي، أن الاجتماع السنوي العاشر لرؤساء مجالس أمن رابطة الدول المستقلة سيجري يوم الخميس في العاصمة الروسية، وستجري خلاله مناقشة المسائل الملحة للأمن الوطني، الإقليمي والدولي.

موسكو – سبوتنيك. وسيمثل روسيا في هذا الاجتماع رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف. وكان الاجتماع الماضي قد جرى في موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. ميشوستين يؤكد على فشل الغرب في عزل روسيا وكان محور اللقاء حينها تهديدات الأمنية لرابطة الدول المستقلة الصادرة عن أفغانستان، مسائل التعاون في مجال الهجرة، المشاكل المتعلقة بتطور التكنولوجيا العضوية.

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