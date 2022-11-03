كيشيدا يقول إن أحد الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية ربما يكون عابرا للقارات

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن أحد الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ صباح الخميس ربما كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وقال كيشيدا للصحفيين: “كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ. لا نستبعد احتمال أن يكون أحدها صاروخا عابرا للقارات”.

ذكرت وكالة أنباء يونهاب في وقت سابق يوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا طويل المدى وصاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان.

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وأكدت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كي”، أنه يعتقد أن أحد الصواريخ قد مر فوق مقاطعات نيجاتا وياماغاتا ومياجي اليابانية، حيث انطلق نظام الإنذار المبكر في عدد من المناطق، مضيفة أنه تم حث الناس على الاختباء في الملاجئ.