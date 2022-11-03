مسؤول روسي يقول إن هناك تساؤلات حول نشاط كييف وواشنطن في المجال البيولوجي العسكري

أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أنه هناك تساؤلات حول نشاط أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن نشاطهم في المجال البيولوجي العسكري.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وأشار إلى أن روسيا ستواصل نشاطها في إطار معاهدة الأسلحة البيولوجية لإثبات جميع الحقائق المتعلقة بانتهاك واشنطن وكييف لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية.

وقال بوليانسكي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: “نشعر بخيبة أمل شديدة لأن المجلس فشل اليوم في تفعيل الآلية المنصوص عليها في المادة 6 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية”.

وتابع: “بغض النظر عن نتيجة تصويت اليوم، ما زال لدينا أسئلة موجهة إلى الولايات المتحدة وأوكرانيا. المواد التي تم إرفاقها بشكوانا لا تزال بحاجة إلى توضيح”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في أوائل مارس/آذار الماضي، أنها اكتشفت في أوكرانيا وثائق، تعود إلى السادس من مارس/آذار 2005، تؤكد مشاركة “البنتاغون” في تمويل المشاريع البيولوجية العسكرية، بمبالغ تصل إلى 32 مليون دولار، وذلك داخل مختبرات في كييف وأوديسا ولفوف وخاركوف.

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