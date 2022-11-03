السلطات الألمانية تتفق على وضع حد لأسعار الغاز والكهرباء للمستهلك

اتفقت السلطات الألمانية على التدابير لوضع حد لأسعار الغاز والكهرباء للمستهلك، ما سيسمح للمستهلكين في البلاد بالدفع ما لا يزيد عن 12 سنت للكيلو واط ساعة من الغاز وما لا يزيد عن 4 سنتا للكيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية.

برلين – سبوتنيك. وقال المستشار الألماني أولاف شولتز بعد جلسة الحكومة الألمانية ورؤساء الأراضي الاتحادية: “سيتم وضع حد لسعر الغاز، الذي سيؤمن الشروط التي تسمح للأسر بدفع ما لا يزيد عن 12 سنتاً للكيلو واط ساعة لتلبية الاحتياجات الأساسية”. وأشار المستشار إلى أن هذا السعر أعلى من سعر الغاز في الماضي، لكنه أقل بكثير من سعر الغاز الذي يدفعه السكان في الوقت الحالي.

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