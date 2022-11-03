إعلام يعتقد أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الحصول على غواصات بصواريخ أسرع من الصوت في وقت قريب

في السابق، قال البنتاغون إن غواصات من طراز “فرجينيا” مزودة بصواريخ من الجيل الجديد ستظهر بحلول عام 2028، لكن تم تأجيل إطلاقها. أكد جوني وولف، مدير إدارة برامج الأنظمة الاستراتيجية في البحرية الأمريكية، أن التأخير كان بسبب بناء الحامل، وليس الصاروخ.