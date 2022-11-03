إعلام يعتقد أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الحصول على غواصات بصواريخ أسرع من الصوت في وقت قريب

لن تتمكن البحرية الأمريكية من استلام غواصات بأسلحة تفوق سرعة الصوت على متنها إلا في عام 2029، حسبما نقل موقع “بوليت روس” عن صحيفة “ديفينس نيوز”.
في السابق، قال البنتاغون إن غواصات من طراز “فرجينيا” مزودة بصواريخ من الجيل الجديد ستظهر بحلول عام 2028، لكن تم تأجيل إطلاقها. أكد جوني وولف، مدير إدارة برامج الأنظمة الاستراتيجية في البحرية الأمريكية، أن التأخير كان بسبب بناء الحامل، وليس الصاروخ.
في الوقت نفسه، يجب أن تظهر المدمرة من طراز “زيموالت” والمسلحة بنظام صواريخ أسرع من الصوت، لدى البحرية الأمريكية في عام 2025. ومع ذلك، يواجه الخبراء اليوم مشكلات في حجم الخلايا الموجودة على متن السفينة، المصممة لاستيعاب أنظمة الهجوم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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