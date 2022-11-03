كوليبا يؤكد أن أوكرانيا قدمت ضمانات أمنية لعدم استخدام ممر "اتفاقية الحبوب" لأغراض عسكرية

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف وعدت بعدم استخدام الممرات الإنسانية كجزء من “اتفاقية الحبوب” لأغراض عسكرية.
وقال كوليبا في لقاء أجراه مع محطة الإذاعة الإسبانية: “لم نستخدم الممر الأخضر قط لأغراض عسكرية، ونحن مستعدون للاستمرار بذلك. وهذا ما فعلناه، قلنا إننا لا ننوي استخدام هذا الممر لأغراض عسكرية”.
وزعم كوليبا أن وضع ضمانات هي عبارة عن “مجرد طريقة روسية لحفظ ماء الوجه”. وأشار إلى أن روسيا الاتحادية عادت إلى “اتفاقية الحبوب” ليس لأن “شخصا ما أعطاها بعض الضمانات، ولكن لأنه كان هناك الكثير من الدبلوماسية وراء الكواليس من جانب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التركي”.
هذا وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، صباح اليوم، مغادرة ست سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب عودة روسيا إلى العمل بمبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود.
وزير الدفاع التركي يعلن عن مغادرة 6 سفن موانئ أوكرانيا بعد استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب
07:54 GMT
وقال أكار في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية: “غادرت 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب”.
وتابع الوزير: “سنكثف جهودنا من أجل تمديد” العمل بتلك المبادرة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.
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أمس, 14:14 GMT
وجاء في بيان الدفاع الروسية: “بفضل مشاركة المنظمة الدولية [الأمم المتحدة]، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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