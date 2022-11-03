كوليبا يؤكد أن أوكرانيا قدمت ضمانات أمنية لعدم استخدام ممر "اتفاقية الحبوب" لأغراض عسكرية

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف وعدت بعدم استخدام الممرات الإنسانية كجزء من “اتفاقية الحبوب” لأغراض عسكرية.

وقال كوليبا في لقاء أجراه مع محطة الإذاعة الإسبانية: “لم نستخدم الممر الأخضر قط لأغراض عسكرية، ونحن مستعدون للاستمرار بذلك. وهذا ما فعلناه، قلنا إننا لا ننوي استخدام هذا الممر لأغراض عسكرية”.

وزعم كوليبا أن وضع ضمانات هي عبارة عن “مجرد طريقة روسية لحفظ ماء الوجه”. وأشار إلى أن روسيا الاتحادية عادت إلى “اتفاقية الحبوب” ليس لأن “شخصا ما أعطاها بعض الضمانات، ولكن لأنه كان هناك الكثير من الدبلوماسية وراء الكواليس من جانب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التركي”.

هذا وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، صباح اليوم، مغادرة ست سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب عودة روسيا إلى العمل بمبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

وزير الدفاع التركي يعلن عن مغادرة 6 سفن موانئ أوكرانيا بعد استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب

وقال أكار في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية: “غادرت 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب”.

وتابع الوزير: “سنكثف جهودنا من أجل تمديد” العمل بتلك المبادرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.

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