وزير الخارجية الأرميني يعقد اجتماعا مع نظيريه الأمريكي والأذربيجاني في واشنطن

أعلن وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، اليوم الخميس، أن اجتماعه مع نظيريه الأمريكي والأذربيجاني، أنتوني بلينكن وجيهون بيراموف، سيعقد في غضون أيام قليلة في واشنطن.

وأضاف ميرزويان في كلمة له أمام البرلمان الأرميني: “في غضون أيام قليلة سأذهب إلى واشنطن، حيث سألتقي بالسيد بيراموف والسيد بلينكن”.

مثل هذه اللقاءات تنبثق من اهتمام المجتمع الدولي بملف العلاقات الأرمينية الأذربيجانية.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتماعا ثلاثيا في سوتشي لحل الأزمة في قره باغ.

يوتين يشير إلى أن المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها في الاجتماع مع علييف وباشينيان دقيقة للغاية

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القمة الثلاثية لروسيا وأرمينيا وأذربيجان في سوتشي استمرت أكثر من ساعتين، وعقدت ثلاث جلسات من المفاوضات لحل النزاع في قره باغ.