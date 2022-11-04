ملك البحرين يؤكد لبابا الفاتيكان أن شعب بلاده يتمتع بحرية تامة في ممارسة شعائره الدينية

أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، لبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليوم الخميس، أن زيارة ‏الأخير للمملكة تترك أبلغ الأثر في البحرين ومنطقة الخليج.‏

وأضاف في كلمته لبابا الفاتيكان بعد وصوله إلى قصر الصخير الملكي: “يطيب لنا أن نتقدم لكم بكامل التقدير على ما تبذلونه من أجل نشر السلام، ونضم صوتنا لكم في إرساء السلام والاستقرار، وأؤكد أن الجميع في مملكة البحرين يتمتع بحرية تامة في ممارسة شعائره الدينية”.

وتابع ملك البحرين للبابا فرنسيس: “نشكركم على زيارتكم للبحرين التي تؤكد نهجها الداعم للسلام والاستقرار، إن مملكة البحرين تؤكد أهمية الشراكة الدولية والحوار الدبلوماسي لإنهاء الحروب والنزاعات، كما تؤكد حسن الجوار والاستقرار ودعى إلى بدء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأن بلاده لن تتأخر عن أي دور يهدف لحل الأزمة”.

© Sputnik . M.HEMIDA ملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي 1 /9 © Sputnik . M.HEMIDA ملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي © Sputnik . M.HEMIDA ملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي 2 /9 © Sputnik . M.HEMIDA ملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي © Sputnik . M.HEMIDA ملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي 3 /9 © Sputnik . M.HEMIDA ملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي © Sputnik . M.HEMIDA البابا فرنسيس يغادر قصر الصخير الملكي ضمن جولته في البحرين 4 /9 © Sputnik . M.HEMIDA البابا فرنسيس يغادر قصر الصخير الملكي ضمن جولته في البحرين © Sputnik . M.HEMIDA البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي بالبحرين 5 /9 © Sputnik . M.HEMIDA البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي بالبحرين © Sputnik . M.HEMIDA البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي بالبحرين 6 /9 © Sputnik . M.HEMIDA البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي بالبحرين © Sputnik . M.HEMIDA قصر الصخير الملكي في البحرين 7 /9 © Sputnik . M.HEMIDA قصر الصخير الملكي في البحرين © Sputnik . M.HEMIDA قصر الصخير الملكي في البحرين 8 /9 © Sputnik . M.HEMIDA قصر الصخير الملكي في البحرين © Sputnik . M.HEMIDA قصر الصخير الملكي في البحرين 9 /9 © Sputnik . M.HEMIDA قصر الصخير الملكي في البحرين 1 /9 © Sputnik . M.HEMIDA ملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي 2 /9 © Sputnik . M.HEMIDA ملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي 3 /9 © Sputnik . M.HEMIDA ملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي 4 /9 © Sputnik . M.HEMIDA البابا فرنسيس يغادر قصر الصخير الملكي ضمن جولته في البحرين 5 /9 © Sputnik . M.HEMIDA البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي بالبحرين 6 /9 © Sputnik . M.HEMIDA البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي بالبحرين 7 /9 © Sputnik . M.HEMIDA قصر الصخير الملكي في البحرين 8 /9 © Sputnik . M.HEMIDA قصر الصخير الملكي في البحرين 9 /9 © Sputnik . M.HEMIDA قصر الصخير الملكي في البحرين

ووصل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، إلى قصر الصخير الملكي في البحرين، ضمن جولته في المملكة على هامش مشاركته بفعاليات منتدى “البحرين للحوار”، والذي ينضم إليه فيه شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، وعدد من رموز وممثلي الأديان والمسؤولين حول العالم.

بابا الفاتيكان يزور البحرين أوائل نوفمبر المقبل للمشاركة في ملتقى حول التعايش الإنساني