ملك البحرين يؤكد لبابا الفاتيكان أن شعب بلاده يتمتع بحرية تامة في ممارسة شعائره الدينية

أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، لبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليوم الخميس، أن زيارة الأخير للمملكة تترك أبلغ الأثر في البحرين ومنطقة الخليج.
وأضاف في كلمته لبابا الفاتيكان بعد وصوله إلى قصر الصخير الملكي: “يطيب لنا أن نتقدم لكم بكامل التقدير على ما تبذلونه من أجل نشر السلام، ونضم صوتنا لكم في إرساء السلام والاستقرار، وأؤكد أن الجميع في مملكة البحرين يتمتع بحرية تامة في ممارسة شعائره الدينية”.
وتابع ملك البحرين للبابا فرنسيس: “نشكركم على زيارتكم للبحرين التي تؤكد نهجها الداعم للسلام والاستقرار، إن مملكة البحرين تؤكد أهمية الشراكة الدولية والحوار الدبلوماسي لإنهاء الحروب والنزاعات، كما تؤكد حسن الجوار والاستقرار ودعى إلى بدء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأن بلاده لن تتأخر عن أي دور يهدف لحل الأزمة”.
© Sputnik . M.HEMIDAملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي
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© Sputnik . M.HEMIDA
ملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي
© Sputnik . M.HEMIDAملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي
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© Sputnik . M.HEMIDA
ملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي
© Sputnik . M.HEMIDAملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي
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© Sputnik . M.HEMIDA
ملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي
© Sputnik . M.HEMIDAالبابا فرنسيس يغادر قصر الصخير الملكي ضمن جولته في البحرين
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© Sputnik . M.HEMIDA
البابا فرنسيس يغادر قصر الصخير الملكي ضمن جولته في البحرين
© Sputnik . M.HEMIDAالبابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي بالبحرين
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© Sputnik . M.HEMIDA
البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي بالبحرين
© Sputnik . M.HEMIDAالبابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي بالبحرين
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© Sputnik . M.HEMIDA
البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي بالبحرين
© Sputnik . M.HEMIDAقصر الصخير الملكي في البحرين
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© Sputnik . M.HEMIDA
قصر الصخير الملكي في البحرين
© Sputnik . M.HEMIDAقصر الصخير الملكي في البحرين
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© Sputnik . M.HEMIDA
قصر الصخير الملكي في البحرين
© Sputnik . M.HEMIDAقصر الصخير الملكي في البحرين
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© Sputnik . M.HEMIDA
قصر الصخير الملكي في البحرين
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© Sputnik . M.HEMIDA
ملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي
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© Sputnik . M.HEMIDA
ملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي
3/9
© Sputnik . M.HEMIDA
ملك البحرين خلال لقاء البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي
4/9
© Sputnik . M.HEMIDA
البابا فرنسيس يغادر قصر الصخير الملكي ضمن جولته في البحرين
5/9
© Sputnik . M.HEMIDA
البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي بالبحرين
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© Sputnik . M.HEMIDA
البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي بالبحرين
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© Sputnik . M.HEMIDA
قصر الصخير الملكي في البحرين
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© Sputnik . M.HEMIDA
قصر الصخير الملكي في البحرين
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© Sputnik . M.HEMIDA
قصر الصخير الملكي في البحرين
ووصل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، إلى قصر الصخير الملكي في البحرين، ضمن جولته في المملكة على هامش مشاركته بفعاليات منتدى “البحرين للحوار”، والذي ينضم إليه فيه شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، وعدد من رموز وممثلي الأديان والمسؤولين حول العالم.
بابا الفاتيكان يزور البحرين أوائل نوفمبر المقبل للمشاركة في ملتقى حول التعايش الإنساني
28 سبتمبر, 12:10 GMT
وفي وقت سابق اليوم، وصل البابا فرنسيس، والشيخ الطيب الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الحكماء المسلمين، إلى البحرين في زيارة رسمية تاريخية للمملكة تلبية لدعوة العاهل البحريني للمشاركة في ملتقى البحرين.
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