الرئيس الصيني يؤكد أن التحديث بالنسبة لبكين لا يعني التغريب

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، اليوم الخميس في بكين، إن الصين اختارت مسار التنمية الخاص بها، والذي يعتبر التحديث فيه مركزيا، مشيرا إلى أن التحديث بالنسبة للمفهوم الصيني مختلف عن التغريب.

وأضاف الرئيس الصيني خلال لقائه الرئيسة التنزانية: “من الآن فصاعدا، تتمثل المهمة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في توحيد وقيادة ممثلي جميع المجموعات العرقية من جميع أنحاء البلاد، وبناء دولة اشتراكية حديثة قوية، وتحقيق أهداف القرن الثاني، من خلال التحديث بخصائص صينية، لنصل إلى التجديد العظيم للأمة الصينية. إن التحديث ليس مثل التغريب”.

ووفقا لتصريحات الرئيس الصيني التي نقلتها الخارجية الصينية، فقد اختارت الصين مسار التنمية الذي يتوافق مع خصائصها الوطنية، “يتوافق مع الواقع الصيني وله خصائص صينية”.

أعادت اللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني انتخاب شي جين بينغ أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، وفقًا لقرار صادر عن اللجنة المركزية.

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كما تم اختيار شي جين بينغ لولاية ثالثة كرئيس للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

تم اتخاذ القرار عقب نتائج الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني. خلال الجلسة الكاملة، تم انتخاب تشكيلة جديدة من المكتب السياسي واللجنة الدائمة للمكتب السياسي، والتي تضمنت مسؤولي الحزب الأكثر نفوذاً والذين سيتخذون، في السنوات الخمس المقبلة، أهم القرارات بشأن الاتجاه الإضافي لتطوير الحزب والبلد.