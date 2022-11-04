‏"فايزر" وبيونتيك" تتعاونان لإنتاج لقاح مشترك ضد كورونا والأنفلونزا

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية “فايزر”، اليوم الخميس، عن إجرائها ‏تجارب سريرية مع نظيرتها الألمانية “بيونتيك” لتقديم لقاح مشترك مضاد للأنفلونزا و”كوفيد-19″.‏

وجاء في بيان رسمي نشرته “فايزر” عبر موقعها عن بدئها مع “بيونتيك” المرحلة الأولى من التجربة السريرية لقاح مرشح مشترك ضد فيروسات الأنفلونزا و”كورونا” المستجد.

وأشار البيان إلى أن اللقاح الجديد سيكون “أحادي الجرعة”، وسيجعل من الممكن التعامل مع “مرضين تنفسيين خطرين”، وفقا لـ”فايزر”.

وسيتم إجراء المرحلة الأولى من التجارب السريرية بشأن اللقاح الجديد داخل أمريكا، والتي ستشمل مشاركة 180 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة، وتتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما.

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من ناحيتها، قالت رئيسة أبحاث اللقاحات وتطويرها في شركة “فايزر”، أناليسا أندرسون، إن “اللقاح الجديد من الممكن أن يبسّط ممارسات التحصين ضد هذين المرضين في الجهاز التنفسي، مما قد يؤدي إلى امتصاص أفضل للقاح مضاد لكلا المرضين”.

وأضافت مؤكدة أنه “على الرغم من وجود لقاحات للأنفلونزا الموسمية الحالية، إلا أن عبء هذا الفيروس شديد في جميع أنحاء العالم، مما يتسبب في وفاة الآلاف وإدخالهم المستشفى كل عام”.