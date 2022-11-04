الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة، اليوم الخميس، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” نقلا عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أعربت عن “تضامنها ووقوفها إلى جانب باكستان الصديقة وشعبها في مواجهة العنف والإرهاب”.

وأشار البيان إلى أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كان رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، نجا اليوم الخميس، من محاولة اغتيال نُفذت خلال مسيرة شارك فيها مع أنصاره في مدينة جوجرانوالا، شمال شرقي البلاد، وكان من المقرر أن تصل إلى إسلام آباد كوجهة نهائية.

وأصيب عمران خان في قدميه بالرصاص بعد أن أطلق شخص مجهول النار على سيارته التي كانت تتحرك في مقدمة المسيرة المناهضة للحكومة.

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كما أصيب نحو 5 أشخاص آخرين من قادة “حركة الإنصاف”، التي يتزعمها خان، والذين كانوا بجواره لحظة وقوع محاولة الاغتيال.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، محاولة الاغتيال، وقالت الحكومة الباكستانية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “يدين رئيس الوزراء شهباز شريف بشدة إطلاق النار في جوجرانولا، ودعا إلى تقديم تقرير فوري عن الحادث”.