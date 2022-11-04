أنطونوف يقول إنه يجب ألا تظهر تفاصيل المحادثات الروسية الأمريكية حول تبادل الأسرى للرأي العام

قال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، يوم الخميس، إن تفاصيل المفاوضات بشأن تبادل الأسرى بين موسكو وواشنطن يجب ألا تظهر في الأماكن العامة.

وأضاف أنطونوف:

“اتفق الرئيسان على قناة تجري من خلالها المفاوضات. وينبغي إعطاء زملائنا فرصة لتحقيق النتائج. والأهم بالنسبة لنا هو عودة أكبر عدد ممكن من الروس المحتجزين في السجون إلى ديارهم. إنه عمل دقيق يتطلب الصمت وجوا هادئا”.

وتتفاوض موسكو وواشنطن على تبادل محتمل للأسرى من شأنه أن يشمل لاعب كرة السلة الأمريكي بريتني جرينير، المحكوم عليه بالسجن تسع سنوات في السجن الروسي لإدخاله زيت القنب بشكل غير قانوني في البلاد، وجندي مشاة البحرية الأمريكية السابق بول ويلان، الذي أدين بتهمة التجسس.

وفي ذات الصدد، أكدت روسيا مرارًا أنها تطالب بعروض تبادل عادلة.

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في أواخر يوليو/تموز، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن عرضت تبادل المواطن الروسي المسجون فيكتور بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا في الولايات المتحدة بتهمة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماليًا، مقابل جرينر وويلان.