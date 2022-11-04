غروسي يعلن وصول فريق جديد من خبراء وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، يوم الخميس، إن فريق الخبراء المكون من أربعة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمركزين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد تم استبداله بفريق آخر.

وأضاف غروسي: “بفضل دعم جميع الأطراف المعنية، تمكنا بنجاح من إجراء مناوبة للموظفين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قبل بضع ساعات”.

وتايع: “وجودهم يعني أن العالم يعرف ما يحدث في محطة الطاقة النووية الكبرى هذه الموجودة في وسط منطقة حرب”.

وشكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الخبراء الجدد في المحطة والذين غادروا، معربا عن إعجابه بشجاعتهم في تنفيذ أنشطتهم المهمة في مجال السلامة والأمن والضمانات.

وبحسب البيان، وصل الفريق الجديد المكون من أربعة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه في وقت سابق يوم الخميس.

العملية العسكرية الروسية الخاصة غروسي يطالب بإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية في أقرب وقت