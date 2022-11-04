الطيران الحربي الإسرائيلي يشن هجمات عنيفة على قطاع غزة… فيديو

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، هجمات عنيفة على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت موقع الكتيبة 13 التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن المقاومة أطلقت نيران المضادات الأرضية تجاه طائرات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي يشن في هذه الساعة غارات على قطاع غزة.

وفي ذات الصدد، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن هجوم الجيش على قطاع غزة لأول مرة منذ عملية “الفجر” يأتي ردا على إطلاق نار من غزة.