إصابة 8 ضباط شرطة وجنديين خلال أعمال شغب داخل سجن ليتورال في الإكوادور

أصيب ثمانية من ضباط الشرطة وجنديين بجروح خلال عملية في سجن ليتورال في الإكوادور، حيث اندلعت أعمال شغب يوم الأربعاء.

حسبما قال الجنرال فيكتور زاراتي بيريز، قائد المنطقة 8 للشرطة يوم الخميس.

وقال الجنرال فيكتور زاراتي بيريز، قائد دائرة الشرطة الثامنة، يوم الخميس، إن “الشرطة نشرت 1300 ضابط، بما في ذلك الوحدات التكتيكية، لاستعادة السيطرة على التجمعات داخل السجون.. وعلى الرغم من التحذيرات من احتمال الاستخدام التدريجي للقوة (استخدام الأسلحة الفتاكة)، فقد قوبلنا بإطلاق نار وعبوات ناسفة”.

وأضاف: “لسوء الحظ، أصيب ثمانية من زملائنا من الوحدات الخاصة، بالإضافة إلى جنديين”.

وتابع زاراتي، أن الشرطة تمكنت من استعادة السيطرة على السجن بعد يوم تقريبا من بداية أعمال الشغب.

وأفادت وسائل إعلام محلية، يوم الخميس، عن مقتل سجينين وإصابة ثمانية آخرين خلال أعمال الشغب في السجن.

ووقع ما لا يقل عن 24 هجوما على مراكز الشرطة وسيارات الشرطة ومحطات الوقود باستخدام أسلحة وأجهزة متفجرة في مدن غواياكيل وإزميرالداس وسانتو دومينغو الإكوادورية منذ يوم الثلاثاء، حيث قُتل خمسة من ضباط الشرطة وأصيب ثمانية آخرون خلال الهجمات.

مقتل 15 شخصا وجرح 20 آخرين خلال أعمال شغب في سجن بالإكوادور

قالت الشرطة، يوم الثلاثاء الماضي، إن أعمال الشغب في السجون والهجمات على ضباط الشرطة في الشوارع هي رد فعل على نقل السجناء من السجون العنيفة والمكتظة.

وقال وزير الداخلية الإكوادوري، خوان زاباتا، إن الأعمال الإرهابية تمت أثناء تنفيذ خطة إعادة تنظيم السجون. تم بالفعل نقل نحو 200 شخص من أكثر سجون غواياكيل وحشية في البلاد إلى سجون محلية أخرى.

وبحسب الوزير، جاءت التفجيرات ردا على تحرك السلطات ضد الجريمة المنظمة.

ألغى الرئيس الإكوادوري، غييرمو لاسو، الأربعاء، زيارته للولايات المتحدة للتنسيق بين الحكومة وقوات الأمن، وأعلن حالة الطوارئ لمدة 45 يومًا في إقليمي غواياس وإزميرالدا.

وقال الرئيس، إن السلطات ستواصل خطة نقل قادة عصابات السجون على الرغم من العنف في البلاد.

الإكوادور.. مقتل خمسة أشخاص وإصابة 16 في انفجار منسوب لـ”الجريمة المنظمة”

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية، أن سلسلة من الهجمات باستخدام عبوات ناسفة استمرت في الإكوادور يوم الخميس.

ذكرت محطة تلفزيون زاراكاي، أن سيارة مفخخة انفجرت في محطة وقود في مقاطعة سانتو دومينغو دي لوس تساتشيلاس.